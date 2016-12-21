Бывший заместитель главы компании «Нафтогаз Украина» Геннадий Юрьев покончил с собой, сообщает «Украинская правда».

Пресс-секретарь украинской полиции Ярослав Тракало рассказал изданию, что Юрьев застрелился в собственном доме в Винницкой области, когда его пришли задерживать представители военной прокуратуры.

«Еще до их попадания в дом, они услышали хлопок. Внутри они обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову». — рассказал он.

Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам Тракало, Юрьев был фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Сарган сообщила, что данное дело касается хищения денежных средств «Черноморнефтегаз» при закупке самоподъемных плавучих буровых установок.

Геннадий Юрьев занимал пост заместителя главы «Нафтогаза Украины» с июня 2007 года по май 2008 года, а затем с июня 2010 года по март 2014 года. До присоединения Крыма к России «Черноморнефтегаз» входил в состав НАК «Нафтогаз Украины».