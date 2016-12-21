Телеканал «Пятница» не согласился с выводами МВД о том, что действия съемочной группы «Ревизорро» являются неправомерными.

Как сообщила «Новой газете» представитель телеканала Мария Любимова, проект «Ревизорро» не ставит своей целью взять на себя функции контролирующих органов, как о том заявили в МВД.

«Мы неоднократно подчеркивали, что программа никогда не собиралась и не собирается подменять собой Роспотребнадзор. Съемочная группа «Ревизорро» осуществляет журналистское расследование и в своей работе руководствуется законом о СМИ», — пояснила Любимова.

По словам представителя телеканала, ещё до старта первых съёмок команда юристов, которая занимается только проектом «Ревизорро», проработала все правовые вопросы и тщательно проинструктировала съёмочную группу. Более того, ранее представители правоохранительных органов ни разу не предъявляли претензии авторам программы.

«За все время существования проекта «Ревизорро» (программа выходит в эфир телеканала с июня 2014 года) со стороны МВД России в адрес телеканала и программы не поступало никаких официальных постановлений, предупреждений или штрафов. Более того, при возникновении конфликтных ситуаций во время съемок представители МВД неоднократно пребывали на место по вызову нашей съемочной группы, принимали заявления от ведущей, в которых она указывала, что просит возбудить дело по 144 статье Уголовного кодекса России (воспрепятствование журналисткой деятельности). Нам ни разу не сказали о неправомерности действий «Ревизорро», — резюмировала представитель телеканала.

Накануне МВД дало юридические разъяснения действий съемочной группы телепрограммы «Ревизорро», в которой ведущая Елена Летучая проверяет точки общественного питания и фиксирует нарушения хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил. В правоохранительных органах заявили, что функции санитарно-эпидемиологического надзора и защитой прав потребителей занимается Роспотребнадзор, а деятельность журналиста не может подменять собой работу госоргана.

«Предусмотренные в статье 47 закона «О СМИ» права журналиста, в том числе право искать, запрашивать, получать и распространять информацию и т.д., а также производить записи (в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки) и проверять достоверность сообщаемой ему информации, не предопределяют существование у журналиста каких-либо иных исключительных прерогатив, свойственных государственным органам», — говорится в заявлении МВД.

Также в МВД подчеркнули, что согласно правилам оказания услуг общественного питания «ни потребителю, ни журналисту не предоставляется правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен».

Ранее в декабре телеканал «Пятница» подал иск о защите репутации к 20 пользователям социальной сети Facebook из-за обсуждения программы «Ревизорро». Как отмечали юристы телеканала, иск подан за распространение недостоверной информации. Позже телеканал отозвал иск.