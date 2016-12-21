МИД России потребовал от издания New York Daily News извинений за сравнение погибшего в Анкаре российского посла Андрея Карлова с послом Третьего рейха. Соответствующее письмо направлено главному редактору издания 21 декабря.

«Что касается сравнения Андрея Карлова с послом Третьего рейха, скажу одно: сегодня же мы направляем главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений», — написала в своем фейсбуке официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Самого автора публикации она назвала «биологическим объектом».

«Американский журналист и писатель Герш Кунтцман на страницах New York Daily News написал, что не “льет слезы” по российскому послу. Убийство Андрея Карлова “цивилизованный журналист” называет “свершившимся правосудием”(… ) Вы в своём уме, Герш Кунтцман?», — возмутилась Захарова.

Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, в Анкаре. Его застрелил полицейский Мерт Алтынташ, оказавшийся сторонником исламистов. В МИДе убийство российского посла назвали терактом.