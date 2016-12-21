В селе Куйбышево Ростовской области 21 декабря поставили памятник Иосифу Сталину, сообщают местные СМИ.

Портал 1rnd.ru пишет, что бюст установили в центре села, на торжественном открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и представители местной ячейки КПРФ, а также жители Куйбышево.

В Куйбышево установили памятник Сталину,найденный активистами "Миус-фронта" в одном из местных колодцев. #Ростов'ская обл. pic.twitter.com/lCAc2RyIo2 — Радио Ростова 101.6 (@radiorostova) December 21, 2016

В администрации Куйбышевского района изданию сообщили, что деньги на бюст собрали коммунисты и ветераны, бюджет установку бюста не финансировал.

По словам главы поискового объединения «Миус-фронт» Андрея Кудрякова, у этого памятника «необычная» судьба.

«В 1941-м его при отступлении спрятали бойцы Красной Армии. Рискуя жизнью, наши солдаты под самым носом у немцев опустили скульптуру вождя в колодец. После войны этот бюст долгое время считался утерянным. Нашли его совершенно случайно во время проведения сельскохозяйственных работ», — приводит его слова портал 161.ru.

Зто уже шестой памятник Иосифу Сталину, установленный в 2016 году. Ранее монументы появились в деревне Холматка Островского района Псковской области, в селе Маллакент Кайтагского района Дагестана, в селе Озрек Лескенского района Кабардино-Балкарии.

Также памятник поставили в Димитровграде Ульяновской области, в Сочи в поселке Пластунка, в Сургуте на новой набережной реки Обь (в начале октября памятник демонтировали).

Депутат архангельской Гордумы от КПРФ Александр Афанасьев ранее рассказал «Новой газете», что 24 декабря в Архангельске представят трехметровый памятник Иосифу Сталину. После этого, надеется он, монумент будет установлен на проспекте Троицкого в центре города. Афанасьев готовит необходимые документы для этого.