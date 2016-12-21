Начальнику Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Тимуру Хамхоеву предъявили обвинение в пытках. Информация об этом размещена на сайте Следственного комитета Ингушетии.

Напомним, он и несколько его подчиненных были арестованы 7 декабря этого года по обвинению в разбое. По версии следствия, Хамхоев и его подчиненные напали на гражданина Азербайджана и силой отобрали у него машину, мобильный телефон, а потом потребовали крупную сумму денег.

Однако спустя несколько недель полицейскому было предъявлено еще и обвинение в пытках.

Следователи квалифицировали пытки частью 3 статьи 286 УК РФ «совершение должностным лицом действия, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с приминением насилия».

«15 июля 2016 года с 14 до 19 часов сотрудники МВД по Республике Ингушетия, совершая действия, явно выходящие за пределы своих должностных полномочий, применили физическое насилие в отношении 39-летней местной жительницы и ее 50-летнего супруга, требуя признания в участии в разбойном нападении на дополнительный офис Ингушского регионального филиала АО “Россельхозбанк” в городском поселении Сунжа, имевшем место 11 июля 2016 года. В тот же день, примерно в 19 часов, мужчина скончался в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД республики», — говорится на сайте СК Ингушетии.

Речь идет о Магомеде Далиеве и его жене Марем Точиевой, из которых сотрудники полиции пытались выбить признательные показания в грабеже.