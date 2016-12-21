В отношении заместителя главы администрации города Керчи и заместителя директора одного из муниципальных унитарных предприятий города завели уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

Они подозреваются в вымогательстве взятки группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 6 декабря этого года администрация города и подрядная организация заключили договор на сумму 3,8 млн рублей. Подрядчик должен был установить дорожные знаки, светофоры, а также остановки общественного транспорта.

Однако чиновник и директор муниципального предприятия, по версии следствия, потребовали от подрядчика передать им 10% от суммы контракта за дальнейшее содействие деятельности предприятия.

Позозреваемые были задержаны 21 декабря при передаче денежных стредств. Задержание производили сотрудники УФСБ по Республике Крым и города Севастополю.