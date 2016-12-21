Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что сведения «Новой газеты» о формировании в Чечне батальонов для отправки в Сирию не соответствуют действительности, передает Интерфакс.

«Авторы этих публикаций, видимо, не совсем представляют себе, как устроены правоохранительные органы РФ. Они имеют свою вертикаль и формирование каких-либо батальонов - это не функции органов исполнительной власти регионов России. Тем более, что нет и самого факта их создания. Руководство Чеченской республики не занимается формированием никаких батальонов для отправки куда бы то ни было», — заявил Кадыров, комментируя публикацию «Новой газеты».

Информацию о том, что в формируемые батальоны стараются рекрутировать родственников тех, кто уехал в Сирию воевать на стороне террористов, глава Чечни назвал «больной фантазией тех, кто ее выдумал».

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Вместе с тем, по словам главы Чечни, никакой нужды в агитации кого-либо не будет, если вдруг появится необходимость принять участие в операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии, так как терроризм «является врагом номер один для всего человечества».

«Подобные задачи таким образом не решаются. Профессионалы знают, что для борьбы с международным терроризмом нужны специалисты высочайшей квалификации, не один год проходившие подготовку, имеющие боевой опыт. Это не субботник, куда кого попало можно взять и направить», - добавил Кадыров.

Накануне «Новая газета» сообщила о том, что перед чеченским руководством поставлена задача сформировать два батальона каждый по 600 человек для отправки в Сирию. За выполнение задачи отвечает депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Рекрутинг в батальоны для решения задач в Сирии, по данным источников «Новой газеты», продолжается уже несколько месяцев.

Подробно об одной из схем такого рекрутинга стало известно на примере ОМВД по Шелковскому району ЧР. От сотрудников Шелковского ОМВД по ЧР «Новой газете» стало известно, что новый начальник набрал 10 человек в спецроту при Шелковском ОМВД по ЧР. Спецрота занимается усиленной физической и боевой подготовкой. Родственник одного из служащих в спецроте пояснил «Новой газете», что «всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии».

Аналогичные спецроты, по данным «Новой газеты», созданы и в других районных ОМВД Чечни. В публикации отмечалось, что власти стремятся рекрутировать в «сирийские» батальоны членов тех чеченских семей, родственники которых уже ушли воевать на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».