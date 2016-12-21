В ста селах Якутии полностью запретили продажу алкоголя. Изначально запрет коснулся 87 населенных пунктов, позднее в список включили еще 13. Таких образом, число сел, где действует «сухой закон», достигло 100. О принятии соответствующих законов сообщается на сайте госсобрания республики.

В число новых населенных пунктов с полным запретом продажи алкоголя вошли села Сатагай, Черюмче, Кысыл, Булгунняхтах, Тойон-Ары, Быковский, Юрюнг-Хая, Эжанцы, Табага, Хапчагай, Кемпендяй, Дабан и Черендей.

По данным «Коммерсанта», в Якутии также намерены увеличить штрафы за незаконную продажу алкоголя. В настоящий момент максимальный размер штрафа составляет две тысячи рублей.

Напомним, 62 человека скончались в Иркутской области от отравления. По предварительным данным, они пили парфюмерное косметическое средство, так называемый концентрат для ванн «Боярышник». Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 11 человек.

После произошедшего Дмитрий Медведев распорядился изъять «Боярышник» из оборота либо наладить контроль за его продажей. Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что законопроекты об ужесточении оборота спиртосодержащей продукции примут в ближайшее время.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила приостановить продажу спиртосодержащей продукции в Иркутской области, при этом она допустила, что действие запрета при необходимости может быть расширено.