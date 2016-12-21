В Воронеже депутаты проголосовали за отмену прямых выборов мэра. Действующий глава города Александр Гусев не стал возражать, а губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поддержал нововведение, сообщает «Коммерсантъ Черноземье».

Инициаторами поправок в устав города выступили депутаты-единороссы Александр Головин, Николай Гребенкин и Олег Захаров. «За» отмену прямых выборов мэра проголосовали 27 депутатов (из 33 присутствующих). При этом «против» выступили, как пишет «Коммерсантъ», вся присутствовавшая оппозиция — четыре коммуниста и два представителя ЛДПР.

Вопрос об отмене выборов был внесен в гордуму в конце октября и вызвал серьезные разногласия среди депутатов. Тогда единороссы заявили, что нововведение, во-первых, сэкономит бюджетные средства, а, во-вторых, поспособствует тому, что кресло мэра займет «профессионал». При этом оппоненты от оппозиции отметили, что сами единороссы признают профессионализм действующего мэра.