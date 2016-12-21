У посла России в Турции Андрея Карлова в момент убийства не было охраны, так как безопасность дипломатов обеспечивается только на территории посольства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.

«Есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства… работает только на территории самого посольства, за ограду с оружием не выходят. В этом проблема. И дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так», — приводит слова президента РИА Новости.

При этом, отметил глава государства, в некоторых странах, «с учетом особенностей происходящих там процессов», можно было бы договориться о другом механизме охраны российских дипломатов.

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Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря. Его в спину застрелил полицейский Мевлют Алтынташ, оказавшийся сторонником исламистов. После выстрелов убийца прокричал лозунги о Сирии и Алеппо. Вскоре местные полицейские застрелили боевика.

В ходе расследования задержаны 13 человек, среди них мать, отец, сестра и другие родственники стрелявшего.

Ответственность за убийство в Анкаре российского посла взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх». Вместе с тем, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в убийстве посла сторонников движения ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена, которого ранее турецкие власти обвиняли в причастности к попытке военного переворота в стране.