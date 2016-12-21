В Москве на 83-м году жизни скончался советский и российский актер, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. Об этом ТАСС сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Дата и место прощания станут известны позднее, добавил Крок.

Ранее СМИ сообщали, что Шалевичу стало плохо 1 декабря на сцене театра имени Вахтангова во время представления юбилейного спектакля «Пристань».

Актеру вызвали скорую, прибывшие врачи оказали первую помощь и предложили поехать в больницу, однако Шалевич отказался от госпитализации. На следующий день артист был доставлен в реанимационное отделение, 3 декабря он впал в кому.

Вячеслав Шалевич известен по таким фильмам, как «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Портрет Дориана Грея», «Мастер и Маргарита».