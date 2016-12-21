Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел невозможным участие оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах. По его мнению, закон не допускает такой возможности, пишет газета «Ведомости».

«А он-то (Навальный, — ред.) почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?», — заявил журналисту Володин перед началом встречи президента Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания.

На это журналист возразил, что сейчас у Навального нет судимости, которая не позволила бы ему выдвинуться в президенты.

«Я не готов трактовать в вашей трактовке, — ответил Володин. — Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму — то можно многое обсуждать и договориться до не пойми чего».

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13 декабря Алексей Навальный объявил о своем выдвижении в президенты России — за полтора года до президентских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к выдвижению Алексея Навального, ответил «Никак».

За месяц до этого заявления Верховный суд России по указанию Европейского суда по правам человека отменил приговор Навальному по делу «Кировлеса». После снятия судимости по тяжкой статье Навальный по закону получил право на участие в выборах. В настоящий момент дело «Кировлеса» вновь рассматривается в суде.