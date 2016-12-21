Россия приостанавила авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря
Россия приостанавила авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства транспорта.
Авиасообщение приостанавливается с 00 часов 22 декабря.
О том, что сообщение между двумя странами будет приостановлено, сообщалось ранее в среду, однако позже Минтранс заявил, что переговоры продолжаются.
Поводом для такого решения стало требование Минтранса России выдать допуск авиакомпании «Ямал» на полеты из подмосковного Жуковского в Душанбе и Ходжент.
В Минтрансе Таджикистана отметили, что для этого нужно пересматривать двусторонние соглашения, а рейсы должны выполняться «на паритетной основе».
В свою очередь Минтранс России заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны.