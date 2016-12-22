Следственная комиссия ООН не смогла установить ответственных за нападение на гуманитарный конвой в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет экспертов, распространенном в штаб-квартире всемирной организации.

Тем не менее комиссии удалось установить, что удар по автоколонне был нанесен с воздуха.

«Комиссия установила, что, хотя инцидент был вызван нападением с воздуха, выявить виновного или виновных невозможно», — говорится в докладе.

Следователи пришли к заключению, что колонна подверглась обстрелу с применением «нескольких видов боеприпасов», а огонь велся с летательных аппаратов различных типов.

По мнению экспертов, средствами для совершения подобного нападения располагали как ВКС России и ВВС Сирии, так и авиация международной коалиции во главе с США. При этом, уточняется, что причастность к обстрелу международной коалиции «крайне маловероятна».

Кроме того, комиссия отметила, что «вооруженные группы оппозиции не имели возможностей для нанесения ударов с воздуха».

Между тем экспертная группа не обнаружила доказательств, которые бы говорили в пользу версии о том, что «инцидент был преднамеренным нападением на гуманитарный объект», и не могут расценивать его как военное преступление.

17 декабря Комиссия ООН, завершив расследование инцидента, передала данный доклад с выводами генеральному секретарю организации Пан Ги Муну.

Напомним, 19 сентября гуманитарный конвой ООН и общества «Красный месяц» попал под обстрел на востоке от Алеппо. В результате погибло не менее 20 человек. После случившегося ООН отказалась участвовать в наземных операциях по доставке гуманитарных грузов в Сирии.

США возложили ответственность за случившееся на России. В свою очередь российская строна отвергла эти обвинения, назвав их «русофобской истерией».

Позднее Пан Ги Мун принял решение о создании специальной комиссии для расследования инцидента. Сирийские власти пообещали сотрудничать со следователями и допустили их в страну.