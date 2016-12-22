Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписали договор о продаже всех акций «Приватбанка» за одну гривну. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Теперь владельцем 100% акций банка является государство в лице министерства финансов Украины. Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, фонд, согласно закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», продал акции этого банка министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовку к национализации провели в течение 72 часов: были сформированы резервы под активные операции, осуществлен дополнительную эмиссию акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

Напомним, 18 декабря, Кабинет министров Украины по согласованию с Советом Нацбезопасности и Обороны принял решение национализировать «Приватбанк».

Крупнейшими акционерами банка были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Глава Нацбанка Украины заявила, что государство вынуждено было национализировать Приватбанк, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране.