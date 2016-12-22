Власти Иркутска выплатят семьям погибших от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышником» материальную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя мэрии Михаила Малыхина.

«Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — сказал он.

Массовое отравление суррогатным спиртом произошло в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с 17 декабря. Все они пили парфюмерное косметическое средство, так называемый концентрат для ванн «Боярышник». В результате употребления средства, согласно последним данным, погибли 63 человека. Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник в Иркутске был введен режим ЧС. Уголовное дело возбуждено по статье «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу.

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота пищевой и парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции, бытовой химии и средств личной гигиены. Он уточнил, что речь идет о лицензировании деятельности по производству такой продукции. Также президент поручил ужесточить правила розничной торговли лекарствами со спиртом, ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции.

В перечне поручений также есть предложение пересмотреть действующие ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения потребления гражданами суррогатного алкоголя.