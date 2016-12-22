Норвежские спортсмены потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) отменить международные соревнования по биатлону, которые должны пройти в России, и дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в применении допинга. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании (BBU).

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми», а также незамедлительно отстранил упомянутых в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена российских биатлонистов», — сообщает BBU.

В противном случае Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России.

Ранее аналогичные решения о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени с 9 по 12 марта, приняли федерации Великобритании и Чехии.

Напомним, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Международному союзу биатлонистов список с именами российских биатлонистов, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ. Глава IBU Андерс Бессеберг в связи с этим уже заявлял, что чемпионат мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в России, может быть перенесен в другую страну из-за допингового скандала. Окончательное решение по этому вопросу примут в 2017 году на конгрессе IBU.

Ранее, 13 декабря, Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место из-за критики в адрес России после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

9 декабря глава независимой комиссии WADA Макларен представил вторую часть доклада о применении допинга в России. По данным организации, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в государственную схему сокрытия и махинаций с допинг-пробами.