Число погибших от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.

«Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала она.

Ранее врачи сообщали, что большинство пострадавших поступило в больницы в состоянии комы.

Между тем, как стало известно ТАСС, в 37 смертельных случаях, которые зафиксировали врачи в Иркутской области, люди отравились не метанолом, содержащемся в средстве «Боярышник», а другим неизвестным ядом.

Массовое отравление суррогатным спиртом произошло в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с 17 декабря. Все они пили парфюмерное косметическое средство, так называемый концентрат для ванн «Боярышник». Отмечалось, что отравление мог вызвать метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате.

Накануне в связи с массовой гибелью людей в Иркутске президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота пищевой и парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции, бытовой химии и средств личной гигиены. Он уточнил, что речь идет о лицензировании деятельности по производству такой продукции.

В перечне поручений также есть предложение пересмотреть действующие ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения потребления гражданами суррогатного алкоголя.