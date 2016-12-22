Новая газета

У метро «Коломенская» в Москве взорвался газовый баллон

Общество

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Газовый баллон взорвался в подземном переходе у станции метро «Коломенская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника полиции, который находится на месте происшествия.

По данным агентства, пострадали три человека. Кроме того, взрыв баллона выбил стекла в павильонах у метро. На место прибыли полиция и спасатели.

По данным Интерфакса, взрыв произошел в процессе газосварочных работ возле южного вестибюля, пострадали рабочие.

Администрация московского Метрополитена закрыла южный вестибюль станции. Движение поездов продолжается в штатном режиме.

Теги:
взрыв, метро, москва

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