Авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта России.

«Авиационные власти Таджикистана согласовали полеты авиакомпании «Ямал» из аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд», — сказали в ведомстве.

Стороны планируют продолжить переговоры 22 декабря.

Накануне сообщалось, что с 22 декабря Россия приостанавливает авиасообщение с Таджикистаном. Поводом для такого решения стало требование Минтранса России выдать допуск авиакомпании «Ямал» на полеты из подмосковного Жуковского в Душанбе и Ходжент.

В Минтрансе Таджикистана отметили, что для этого нужно пересматривать двусторонние соглашения, а рейсы должны выполняться «на паритетной основе».

В свою очередь Минтранс России заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны.