Турецкие власти освободили членов семьи Мевлюта Алтынташа, застрелившего в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, была отпущена мать убийцы, его отец, сводная сестра и его три дочери. Они дали показания.

Ранее в ходе расследования были задержаны 13 человек, среди них родственники стрелявшего.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря. Его в спину застрелил полицейский Мевлют Алтынташ, оказавшийся сторонником исламистов. После выстрелов убийца прокричал лозунги о Сирии и Алеппо. Вскоре местные полицейские застрелили боевика.

Сообщалось, что ответственность за убийство в Анкаре взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх». Позднее они опровергли свою причастность к убийству российского посла. Вместе с тем, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в убийстве посла сторонников движения ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена, которого ранее турецкие власти обвиняли в причастности к попытке военного переворота в стране.

В четверг, 22 декабря, в министерстве иностранных дел России проходит гражданская панихида по Андрею Карлову.