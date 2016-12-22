В столице Татарстана — небывалое происшествие. Вчера около полуночи в здание терминала международного аэропорта, разбив стеклянный проем, влетел на скорости автомобиль «ВАЗ-2115». Промчавшись по залу, в котором находились ожидавшие своих рейсов пассажиры, автомобиль пробил проем в другой стене и вылетел на улицу. Там водитель, оказавшийся пьяным мужчиной средних лет, был задержан полицией. По счастливой случайности никто в терминале не пострадал.



Происшествие взбудоражило социальные сети. Появились фотографии и видео из зала с промелькнувшим автомобилем. В комментариях высказываются опасения по поводу попытки теракта — многие проводят аналогии между случившимся в Казани с недавней трагедией на ярмарке в Берлине.

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При этом спустя половину суток никаких комментариев со стороны правоохранительных органов нет.

В пресс-службе МВД Татарстана корреспондента «Новой газеты» переадресовали в Казанское линейное управление МВД России на транспорте. Там порекомендовали позвонить в Нижний Новгород, в Управление транспорта МВД России по Приволжскому Федеральному округу. То есть информацию о происшествии, случившемся в Казани, можно получить только в Нижнем Новгороде.

«Да, такой у нас порядок», — подтвердила начальник отделения информации и общественных связей нижегородского управления Светлана Яписова, но сообщить какие-либо подробности не смогла.

Она лишь подтвердила, что злоумышленник задержан и находится в Казанском линейном управлении.