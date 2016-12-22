В результате взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская» пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета Юлию Иванову.

«По предварительным данным, сегодня при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы», — сказала она.

Ранее в четверг в подземном переходе у станции метро «Коломенская» в процессе газосварочных работ взорвался газовый баллон. Сообщалось о трех пострадавших.