В Кремле прокомментировали намерения оппозиционера Алексея Навального выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

«В конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться – это его право выдвигаться в президенты», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал невозможным участие Алексея Навального в президентских выборах.

«А он-то (Навальный, — ред.) почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?», — заявил Володин, намекая на судимость оппозиционера.

Напомним, 13 декабря Алексей Навальный объявил о своем выдвижении в президенты России — за полтора года до президентских выборов. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к выдвижению Алексея Навального, ответил «Никак».

За месяц до этого заявления Верховный суд России по указанию Европейского суда по правам человека отменил приговор Навальному по делу «Кировлеса». После снятия судимости по тяжкой статье Навальный по закону получил право на участие в выборах. В настоящий момент дело «Кировлеса» вновь рассматривается в суде.