Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на источники в Гепрокуратуре Германии.

По данным телеканала, задержанные контактировали с исполнителем атаки Анисом Амри, который находится в розыске. Других подробностей пока не сообщается.

19 декабря на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. В результате трагедии погибли 12 человек. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека: один из них был найден мертвым.

Ранее полиция отпустила задержанного гражданина Пакистана, которого подозревали в причастности к теракту. Оказалось, что полиция задержала не того человека, а настоящий исполнитель теракта все еще находится на свободе.

Правоохранительные органы Германии подозревают в совершении теракта 24-летнего тунисца Аниса Амри. В Европу он нелегально перебрался в 2011 году. У Амри было три паспорта: тунисский, египетский и ливанский. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тысяч евро.

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