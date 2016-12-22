Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по иску «Роснефти» к РБК, в котором объяснил, почему уменьшил компенсацию репутационного вреда нефтяной компании до 390 тысяч рублей.

Суд согласился с истцом, что статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» содержит признаки порочащей информации, поскольку в ней действия президента нефтяной компании Игоря Сечина «представлены как негативные».

Из статьи РБК, в частности, следует, что руководство госкомпании действует в нарушение ключевых принципов Кодекса корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть», намеренно вытесняет иностранных инвесторов из пула возможных кандидатов на приобретение ее акций и в целом негативно воздействует на инвестиционный климат в России. Кроме того, из статьи можно сделать вывод, что руководители «Роснефти» «не только не согласны с волей основного акционера и не желают ее исполнять, но и самостоятельно выдвигают условия приватизации», говорится в решении суда.

Снижение суммы иска до 390 тысяч рублей вместо запрашиваемых истцом 3,179 млрд суд объяснил тем, что представители «Роснефти» не смогли доказать факт утраты доверия к нефтяной компании. Заключение с анализом стоимости ее деловой репутации, составленное Центром профессиональной оценки, не было принято в качестве доказательства репутационного вреда, так как у документа нет автора.

«Суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до общего размера 390 тысяч рублей в пользу истца – из расчета: по 30 тысяч рублей с каждого автора спорной публикации и 300.000 рублей – с учредителя СМИ», − говорится в решении.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с РБК 390 тысяч рублей рублей в пользу «Роснефти» по иску о защите деловой репутации компании и обязал удалить статью «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», ставшей предметом разбирательства, а также дать опровержение. Стороны заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляции.