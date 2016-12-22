В Краснодаре возле дома полиция задержала гражданского активиста Алексея Кнедляковского, сообщил «Новой газете» адвокат Александр Попков. Кнедляковского увезли в Прикубанский ОВД.

Супруга активиста Лусинэ Джанян сообщила в твиттере, что Кнедляковского задержали у подъезда их дома.

Только что два опера, возле нашего подъезда, @noliquid в машину усадили.

Везут в прикубанский отдел. Краснодар.@OvdInfo — Лусинэ (@lusine_djanyan) December 22, 2016

«Полиция подозревает гражданских активистов Алексея Кнедляковского и Виктора Чирикова в том, что они якобы как-то причастны к установке креста на бюсте Дзержинского в день ФСБ, 20 декабря», — рассказал Попков.

Накануне полицейские пытались попасть в квартиру Кнедляковского. По информации издания «Голос Кубани», к другому активисту Виктору Чирикову также приходили сотрудники полиции. Он отказался ехать в отдел полиции, заявив, что не причастен к акции.