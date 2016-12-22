Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», а также пересечении границы.

«Суд установил, что Иванова (Караулова ранее сменила фамилию — ред.) решила принять участие в деятельности группировки «Исламское государство», разделяя идеологию данной организации. Подсудимой была предпринята попытка пересечь турецко-сирийскую границу, а после принудительного возвращения в Россию Иванова продолжила разрабатывать преступный умысел, направленный на вступление в террористическую организацию», — зачитал председательствующий судья Александр Абабков.

На заседание по делу Варвары Карауловой пришли родные девушки, блогер Антон Носик и экс-участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Ранее прокурор Михаил Резниченко попросил суд назначить студентке МГУ наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей.

В свою очередь, адвокаты Илья Новиков, Гаджи Алиев и Сергей Бадамшин просили суд оправдать подзащитную. По их словам, Караулова была введена в заблуждение вербовщиком Саматовым, в которого была влюблена, и собиралась ехать в Сирию не для того чтобы участвовать в деятельности террористической организации.

Сама девушка свою вину не признает.

Напомним, студентка Варвара Карулова была задержана в Турции при попытке улететь в Сирию. Ее обвинили в связи с исламистами и желании вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство». В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ.

Прошлой осенью следствие попросило суд арестовать Караулову, поскольку она не оставила попыток присоединиться к боевикам и продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете.