Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о ликвидации Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Об этом сообщает Интерфакс.

«Спецстрой России упраздняется, а в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов министерства обороны», — сказал Шойгу.

По его словам, эта мера, в частности, исключает промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству.

Решение о ликвидации было принято в связи с серьезными претензиями к Спецстрою. Так, в 2015 году, из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих; кроме того, к агентству были вопросы относительно возведения объектов космодрома Восточный.

В 2016 году бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Бурякова обвинили в мошенничестве при заключении девяти договоров субподряда от Минобороны на 450 млн рублей.