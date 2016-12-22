В пятницу в 10 часов утра состоится первая встреча совместной рабочей группы Центральной избирательной комиссии с журналистами «Новой газеты» по фальсификациям на выборах в нескольких российских регионах.

Татьяна Юрасова, рассказавшая в «Новой» о подделке протоколов в подмосковных Мытищах, и редактор отдела расследований Роман Анин в четверг получили приглашение в ЦИК. Журналисты принесут копии протоколов с 9 УИК Смоленска, где данные протоколов, отданных наблюдателям, не совпали с цифрами, внесенными в ГАС Выборы, — ранее ЦИК получил копии таких протоколов из Мытищ.

В понедельник Элла Памфилова докладывала президенту о регионах, где были зафиксированы самые серьезные нарушения. Пока неизвестно, легли ли на стол Владимиру Путину данные о случаях в подмосковных Мытищах и Ногинске, Смоленске, Буйнакске и селе Эндирей в Дагестане.

По сведениям ЦИК, в 23 регионах губернаторы злоупотребили административным ресурсом и серьезно скомпрометировали итоги голосования.

«Я подготовила материалы, я их вам потом передам. Это уже ваше дело, ваше право решать», — сказала Памфилова на встрече с президентом.

Какие это регионы, пока не раскрывается. По словам Памфиловой, своих должностей за нарушения уже лишились 32 руководителя территориальных комиссий и 4398 — участковых. В 62 субъектах федерации серьезных нарушений не обнаружено.

Чтобы избежать фальсификаций в будущем, глава ЦИК предложила Владимиру Путину существенно увеличить количество КОИБов и усовершенствовать систему видеонаблюдения. Сейчас на российских выборах задействованы только 5700 электронных урн для голосования, хотя по программе технического переоснащения, принятой в 2011 году, планировалось, что КОИБы будут на 59000 из 69000 участков. Но через два года финансирование программы сократилось в четыре раза, с 12,6 млрд до 3,3 млрд рублей, и выпуск КОИБов остановился.

Памфилова предлагает продолжить переоснащение, используя 500 млн рублей, которые, по ее словам, удалось сэкономить в этом году ЦИКу.

«Мы, Центральная избирательная комиссия, просим, чтобы эти деньги не просто у нас Минфин забрал, а чтобы мы могли их направить именно на закупку КОИБов», — сказала Памфилова «Коммерсанту».

Что касается видеокамер на участках, то в 2011 году правительство выделило «Ростелекому» 13 млрд рублей на установку 182 тысяч веб-камер и создание инфраструктуры, еще 7 млрд рублей добавила сама компания. На этот раз по словам Памфиловой, прийдется добавить менее 3 млрд рублей.

В 2017 году в 30 регионах пройдут выборы различного уровня, в 15 будут выбирать губернаторов, и важно обеспечить прозрачность и честность процесса, подчеркнула Памфилова.

«Элла Александровна, вы знаете мою позицию: чем чище, чем прозрачнее выборы, тем выше легитимность того органа власти, который с помощью этих выборов формируется. Поэтому будем работать. Деньги, конечно, надо будет посчитать, согласовать с правительством, с Минфином. Но, безусловно, будем работать над реализацией ваших предложений», — ответил на это Путин (цитата по «Коммерсанту»).

В начале декабря Элла Памфилова допустила, что если данные о фальсификациях подтвердятся, ЦИК выступит за отмену выборов в Мытищах: комиссия получила от местных наблюдателей оригиналы протоколов, не совпавших с итогами выборов. По статье № 100 закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» отменить результаты выборов после подведения итогов может только суд — после обращения соответствующей избирательной комиссии.

Смоленск пока — единственный регион, где фальсификация протоколов стала предметом расследования: местные коммунисты обратились в СК, получили отказ в возбуждения дела, но обжаловали его и теперь ждут результатов новой проверки. Члены смоленских избирательных комиссий на объяснении у следователя признали, что они переписывали протоколы после выдачи копий наблюдателям и отдавали в ТИК уже измененные данные.