Следственный комитет возбудил дело в отношении руководства «Столичного ювелирного завода», входящего в группу «Адамас». Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие подозревает руководство завода в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 млрд рублей.

По версии СК, в период 2012-2014 годов гендиректор ООО «Столичный ювелирный завод» создал фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавочную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций.

19 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 7 млрд рублей руководством ювелирной компании «Яшма». Сообщалось, что в период 2011-2012 годов руководство компании вступили в сговор с 24-мя фирмами-«однодневками», чтобы не платить НДС.