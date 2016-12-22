Московский окружной военный суд приговорил Варвару Караулову к 4 годам 6 месяцам. Без штрафа с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Срок исчислять с 27 октября 2015 года», — постановил судья.

Суд в приговоре критически отнесся к показаниям Карауловой в части того, что сотрудники ФСБ сами склонили ее к общению с вербовщиком Саматовым после возвращения девушки из Турции.

Судья Александр Абабков отметил, что признаков психического расстройства у Ивановой специалистами не обнаружено.

Нарушений прав Ивановой на защиту на стадии следствия суд не установил. Ранее напомним, студентка говорила, что адвокат по назначению даже не появлялся у нее, а следователь склонял к признанию.

«Суд считает правдивыми и обоснованными показания Ивановой, данные на предварительном следствии», — зачитал судья Абабков, тем самым не согласившись с версией подсудимой о том, что следователь склонил ее к признательным показаниям. Таким образом, сказал судья, он критически относится к показаниям, данным Карауловой в суде.

«Преступная деятельность подсудимой ограничилась приготовлением к тяжкому преступлению, но была пресечена правоохранительными органами», — подытоживает судья.

«Суд находит основания для реального наказания», — говорит он. Хотя суд учел ее положительные характеристики по месту учебы и отсутствие оттянчающих обстоятельств.

Адвокаты будут обжаловать решение суда.

Ранее девушку признали виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», а также пересечении границы.

Сама девушка вину не признала.

Прокурор Михаил Резниченко ранее просил суд назначить студентке МГУ наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Защита просила оправдать Варвару Караулову.

Адвокат Илья Новиков заявлял, что «у гособвинения крайне слабая позиция». По его словам, беда Карауловой в том, что она сбилась с пути, попала под очарование вербовщика, влюбившись в него. Другой адвокат девушки Сергей Бадамшин настаивал, что у Карауловой получилось искаженное понимание ислама. Но ехать в Сирию, чтобы совершать теракты и быть снайпершой, она не собиралась.

Напомним, студентка Варвара Карулова была задержана в Турции при попытке улететь в Сирию. Ее обвинили в связи с исламистами и желании вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство». В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ.

Прошлой осенью следствие попросило суд арестовать Караулову, поскольку она не оставила попыток присоединиться к боевикам и продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете.