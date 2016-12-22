Медицинские спиртосодержащие препараты, включая «Боярышник» и валокордин, могут начать продавать по рецептам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампред правительства Александр Хлопонин.

После массовых отравлений в Иркутской области Хлопонин предложил ликвидировать автоматы по продаже спиртосодержащих веществ.

«Та же настойка «Боярышника», которая используется как медицинский препарат, и который употребляют, она должна продаваться в аптеке и по рецепту. Не так, как сегодня в автоматах люди подходят, пишут «Настойка боярышника» и, собственно говоря, покупают за деньги в автоматах», — приводит его слова Интерфакс.

Также, по словам вице-премьера, необходимо ввести «ограничение и по таре». В качестве примера он привел валокордин: в пузырьке содержится 4000 капель препарата, однако для улучшения самочувствия человеку обычно требуется не более 40 капель.

«Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», — добавил он.

Напомним, массовое отравление суррогатным спиртом произошло в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с 17 декабря. Все они пили парфюмерное косметическое средство, так называемый концентрат для ванн «Боярышник». Число жертв отравления превысило 70 человек. Отравление мог вызвать метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате.

Накануне в связи с массовой гибелью людей в Иркутске президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота пищевой и парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции, бытовой химии и средств личной гигиены. Он уточнил, что речь идет о лицензировании деятельности по производству такой продукции.

В перечне поручений также есть предложение пересмотреть действующие ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения потребления гражданами суррогатного алкоголя.