Верховная рада исключила из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутата Надежду Савченко. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

За исключение из состава делегации проголосовали 237 депутата. Таким образом, парламентарии исключили пункт из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.

Согласно документу, Савченко была избрана ради освобождения ее из заключения в России, при этом депутаты вынуждены были пойти на нарушение квотного принципа по формированию состава делегатов от фракций, но сейчас депутаты считают, что обстоятельства изменились.

Ранее Савченко исключили из состава фракции партии «Батькивщина». Депутаты сочли, что «принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" не совпадают».

«В частности, "Батькивщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинский, против легализации бандгруппировок на Донбассе», — говорилось в заявлении партии.

12 декабря стало известно, что Савченко ездила в Минск на встречу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По словам Савченко, встреча «была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».

В тот же день лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко рассказала, что у Савченко и партии «нет ничего общего» и она может сама «планировать свою политическую деятельность так, как считает нужным».