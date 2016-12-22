В НАТО обеспокоены участившимися внезапными учениями российских военных и наращиванием финансирования вооруженных сил России. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Интерфакс.

По словам представителя альянса, в НАТО не видят непосредственной угрозы своим странам-членам, однако отмечают, что модель поведения России в военном плане на границах альянса становится все более напористой.

«Агрессивные действия России на Украине в нарушение ее международных обязательств привели к драматическим изменениям в сфере безопасности, на которые НАТО, разумеется, вынуждена была отвечать», — прокомментировали в альянсе заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Ранее на заседании военного ведомства Шойгу заявил, что НАТО наращивает свой военный потенциал, а разведывательная деятельность стран-участников альянса активизировалась.

«Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы. НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссискую направленность», — заявил глава Минобороны.

По словам Шойгу, вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, НАТО «объявила Россию главной угрозой».

Ранее в декабре Совет по международным отношениям США назвал военное противостояние между Россией и страной-членом НАТО главной угрозой в 2017 году. На втором месте, как и российского Генштаба, стоит ядерная программа КНДР.