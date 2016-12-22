Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией пресекли в столичном регионе деятельность международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

«Членами ячейки "Таблиги Джамаат" использовались повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам. Задержанные члены организации призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность. При этом проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства "Халифат"», — говорится в заявлении ведомства.

Силовики задержали семь человек, включая руководителей ячейки. Во время обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу, телефоны и «электронные носители информации с отчетами о работе».

В ФСБ считают, что в деятельность ячейки россиян вовлекали «иностранные эмиссары». Затем завербованных участников отправляли для специальной подготовки в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Верховный суд России запретил деятельность «Таблиги Джамаат» на территории страны в 2009 году. Согласно постановлению суда, организация угрожает территориальной целостности страны и безопасности граждан, а также поддерживает международные террористические группировки.