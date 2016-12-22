Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению предложила регулировать встречи депутатов с избирателями законом о митингах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Мосгордумы.

Как отмечает автор поправок к закону Татьяна Портнова, чаще всего депутаты встречаются с избирателями на собраниях, и такой формат не требует от организаторов предварительного уведомления властей.

«Но если депутат принимает решение провести встречу с избирателями в форме, например, митинга или шествия, то в целях обеспечения безопасности участников встречи и жителей столицы, бесперебойного движения транспорта, функционирования городских служб жизнеобеспечения необходимо выполнять требования, предусмотренные федеральным законодательством», — отмечает депутат.

По словам Портновой, сейчас порядок проведения встреч столичных депутатов с избирателями не определен, а потому «налицо пробел в правовом регулировании данного вопроса».

Отметим, что согласно действующему законодательству, встреча депутата с избирателями может быть организована без согласования с мэрией, число участников также не регламентируется.

Вместе с тем, федеральный закон о митингах обязывает организаторов предупреждать о проведении мероприятия за 10 дней, а также согласовывать с властями время, место и количество участников. За несоблюдение правил предусмотрен штраф.