Объединение театроведческого и продюсерского факультетов ГИТИСа, против которого выступают студенты и преподаватели вуза, все же состоится. Об этом «Новой газете» заявил ректор института Григорий Заславский.

Говоря об итогах встречи с учащимися и работниками вуза, раскритиковавшими идею объединения факультетов, Заславский заявил, что решение по данному вопросу уже принято.

«Объединение происходит, но оно будет дальше дорабатываться в процессе, а повторный совет созываться не будет», — сообщил ректор ГИТИСа.

Как рассказала «Новой газете» доцент кафедры истории и театра Елена Карась, в связи ситуацией 22 декабря был созван ученый совет, однако часть преподавателей не уведомили о его проведении, а сама декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова находится на больничном после тяжелой аварии. Вместе с тем, по словам Карась, преподаватели рассчитывают на повторное собрание по данному вопросу.

Напомним, накануне студенты, выпускники и преподаватели учебного заведения написали открытое письмо на имя министра культуры Владимира Мединского, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и ректора ГИТИСа Григория Заславского с просьбой об открытом обсуждении проекта объединения факультетов с участием педагогов и студентов. В письме отмечается, что устав вуза позволяет учащимся принимать участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ГИТИСа». Под обращением подписалось более 800 человек.

Комментируя обращение, Заславский заявил РБК, что протестующие «ориентируются на личное отношение» и «не думают об истоках решения и не вникают в аргументы».

В Минульте поддержали решение ректора.

«Заславский замечательный руководитель, он достойно избран, имеет все полномочия и намного лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать», — заявил первый заместитель культуры Владимир Аристархов.

Решение об объединении факультетов было принято на ученом совете 21 декабря. По словам ректора, объединение двух факультетов «связано с тем, что почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.

Илья Горшков