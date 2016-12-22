Роскомнадзор намерен разработать методику, позволяющую выявлять в интернете материалы о самоубийствах и тематические сообщества. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания рабочей группы Роскомнадзора, подведомственных предприятий и руководства Mail.ru Group.

В ведомстве отмечают, что сейчас функция мониторинга интернета для выявления противоправной информации не закреплена ни за одним ведомством или уполномоченной организацией, а занимаются этим волонтеры или администрациями интернет-ресурсов в инициативном порядке.

«Основными проблемами в работе по выявлению суицидального контента в Сети являются большой объем материалов для мониторинга, «тайный» язык (общение с помощью метафорических хештегов и особого сленга), закрытый характер групп, посвященных суицидам, «замусоренность» смыслового поля (выражения типа «убей себя об стену», «выпей яду» и т. д., ставшие «общим местом» несерьезной интернет-коммуникации)», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

Рабочая группа намерена создать научную методику, которая позволит «оперативно осуществлять мониторинг и эффективно выявлять материалы о самоубийствах и тематические сообщества, в том числе программным методом».

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В конце ноября администратору так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппу Будейкину предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По версии следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.