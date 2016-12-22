Сирийский город Алеппо освобожден от бандформирований и находится под полным контролем правительственной армии. Об этом заявили представители сирийской армии, сообщает AFP.

«Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», — говорится в заявлении армии.

Ранее правительственный телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы Алеппо. Саперы сирийской армии начнут в ближайшее время операцию по разминированию города.

19 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию о международном мониторинге за эвакуацией населения из Алеппо. Компромиссное соглашение было составлено из текстов, предложенных Россией и Францией. Резолюция «требует от всех сторон соглашения обеспечить безопасность наблюдателей», а также предоставить им «незамедлительный и беспрепятственный доступ».

Ранее в Совбез ООН свой проект резолюции внесла Франция. Документ предусматривал срочное направление международных наблюдателей ООН и ее партнерских организаций в восточный Алеппо для мониторинга процесса эвакуации.

Однако постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что в таком виде проект резолюции неприемлем и опасен, после чего Россия внесла свои предложения. Закрытые консультации, в ходе которых сводились два проекта, длились более трех часов.