США должны усилить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки», — написал Трамп в твиттере.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны поручил укрепить стратегические ядерные силы страны ракетными комплексами, способными гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.

Он добавил, что также необходимо улучшать стратегические неядерные силы, выводя их «на качественно новый уровень».

В октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер призывал «не бряцать атомным оружием», потому что это «вредная риторика».

Вместе с тем российский президент заявил, что ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения мира и безопасности во всем мире, и «нельзя его рассматривать как фактор какой бы то ни было потенциальной агрессии».