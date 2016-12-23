Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Число пострадавших с 17 декабря насчитывает уже 122 человека. В данный момент в больницах Иркутска и Братска — второго по величине города области — находится 31 человек.

В Иркутске зафиксировано крупнейшее за всю историю в постсоветском регионе массовое отравление суррогатным спиртом. Как стало известно вскоре после сообщений о первых погибших, люди отравились концентратом для ванн «Боярышник».

С понедельника, 18 декабря, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже «Боярышника» и аналогичных продуктов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета. Задержаны 13 человек, которых заподозрили в распространении суррогатного алкоголя.

Президент России Владимир Путин в среду призвал ужесточить контроль за оборотом спиртосодержащей продукции. Зампред правительства Александр Хлопонин в свою очередь предложил отпускать «Боярышник» по рецептам.