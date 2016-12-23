«Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) распространила в интернете видеозапись сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных во время боев за сирийский город Эль-Баб, передает Reuters со ссылкой на мониторинговый центр SITE.

Как отмечает «Би-би-си», на записи показаны двое солдат в камуфляже в клетках и закованных в наручники. Затем их вытаскивают из клетки, на камеру они делают заявления, после чего их убивают.

Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает «посеять волну разрушений» в Турции и выступает с угрозами в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По некоторым данным, после появления видеозаписи власти Турции ограничили доступ к соцсетям, в том числе к твиттеру и ютюбу.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата». 21 декабря сообщалось, что в битве за Эль-Баб погибли 14 турецких военных.