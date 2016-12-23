В Вашингтоне выборщиков, отказавшихся голосовать за кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон, оштрафовали на одну тысячу долларов, передает Associated Press.

Если выборщики откажутся платить штраф в течение 60 дней, офис госсекретаря будет добиваться выплаты через суд.

Голосование коллегии выборщиков прошло в США в минувший понедельник. По его итогам республиканец Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон — 227 голосов.

В Вашингтоне выборщики обязаны проголосовать за победителя выборов в этом штате. Он делегирует в коллегию 12 человек, однако за Клинтон было подано лишь восемь голосов. Трое из них отдали голос за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, а четвертый — за индейского старейшину по имени Африканский Орел Веры. Еще один голос Клинтон потеряла в штате Гавайи, представитель которого отдал предпочтение Берни Сандерсу.

В то же время по итогам выборов по всеобщему голосованию Клинтон обошла республиканца Трампа почти на три миллиона голосов избирателей.

Инаугурация Трампа и избранного вице-президента Майкла Пенса состоится 20 января 2017 года.