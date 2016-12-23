Среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске нет производителей «Боярышника», передает Интерфакс со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Иркутска.

«Среди задержанных — владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы — в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», — рассказал он.

В пятницу Ленинский суд Иркутска поместил под домашнимй арест третьего из 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Накануне такую же меру пресечения он избрал для еще двоих задержанных, одному продлил срок задержания на 72 часа и одного освободил.

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Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, осуществлявших мелкооптовую и розничную продажу косметического средства для принятия ванн «Боярышник», в состав которого входил метанол. По последним данным, общее число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74.

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли «Боярышник».

В связи с массовой гибелью режим чрезвычайной ситуации был введен в Иркутске и Иркутской области. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.