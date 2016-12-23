Госдепартамент СЩА призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах» и следовать международному законодательству в области защиты прав человека, передает Интерфакс.

«Использование термина «иностранный агент» является преднамеренным выбором, который дает основание полагать, что эти организации являются предателями», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Госдепартамента Джона Кирби.

По словам Кирби, согласно российскому законодательству, власти России «избрали своей мишенью организации, занимающиеся такими вопросами, как борьба с пытками, предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа, и даже защита перелетных птиц».

В связи с этим внешнедипломатическое ведомство призвало правительство России отменить этот закон и «следовать своим обязательствам в области прав человека».

В документе Госдепартамент отмечается, что 19 декабря Россия «преодолела печальный этап», причислив к «иностранным агентам» 150-ю по счету организацию.

Закон об «иностранных агентах» действует в России с ноября 2012 года. Согласно ему, политические НКО, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов.