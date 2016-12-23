Судебно-медицинские экспертизы показывают, что жертвы употребления «Боярышника» в Иркутске умерли из-за отравления метиловым спиртом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается», — сказано в сообщении.

У 52 из 55 госпитализированных пациентов причиной отравления также стал метанол, у оставшихся трех — этиловый спирт. Исследование биологических данных 90 человек, госпитализированных в лечебно-профилактические учреждения Иркутска с 18 по 23 декабря, продолжается. Также исследуются биологические данные 90 человек, госпитализированных в лечебно-профилактические учреждения Иркутска с 18 по 23 декабря.

Кроме того, как стало известно в пятницу, Ленинский районный суд Иркутска в пятницу отправил под домашний арест четвертого из 13 задержанных по делу о массовом отравлении.

http://www.interfax.ru/russia/542714

Как сообщили ранее в суде, среди задержанных нет ни одного производителя «Боярышника» — это либо продавцы, либо владельцы торговых палаток.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. По предварительным данным, пострадавшие употребляли спиртосодержащую жидкость — концентрат для ванн «Боярышник». В результате возбуждено уголовное дело, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.