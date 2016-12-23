Министерство экономического развития не может подтвердить информацию о намерении заместителя главы ведомства Игоря Ревы уйти с поста. Об этом сообщила «Новой газете» пресс-секретарь МЭР Елена Лакшина.

«Назначает и освобождает от должности заместителя Министра председатель правительства РФ. Такой информации пока нет», — сообщила спикер ведомства.

Накануне RNS со ссылкой на информированные источники сообщило, что с января 2017 года Игорь Рева уходит из министерства экономического развития, поскольку «он человек из команды Алексея Улюкаева». Эту информацию также подтвердил источник РБК.

Кто будет назначен на место Ревы, пока неизвестно. По словам источников RNS и РБК в Минэкономразвития, возможно, это будет человек из окружения нового министра Максима Орешкина.

В ведении Ревы находятся департаменты обеспечения деятельности, кадров, правовой и финансовый. До ареста Улюкаев выдвигал Реву на должность главы Росреестра, но в итоге она досталась Виктории Абрамченко из министерства сельского хозяйства.

Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по обвинению в вымогательстве и получении взятки в два миллиона долларов за положительное заключение МЭР по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». В настоящее время экс-министр находится под домашним арестом. На его должность пришел бывший заместитель министра финансов Максим Орешкин.