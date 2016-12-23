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Агентство Fitch отозвало рейтинги всех российских компаний по национальной шкале

Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги всех российских компаний по национальной шкале, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Агентство отзовет около 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.

Такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам. Это привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

В сообщении отмечается, что Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.

В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», подтвердив кредитный рейтинг страны на инвестиционном уровне BBB-.

Ранее в марте рейтинги по национальной шкале отозвало другое международное рейтинговое агентство Moody“s. Решение было продиктовано тем же изменением в законодательстве России.

Теги:
кредит, рейтинги

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