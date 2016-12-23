Суд в Краснодаре решил арестовать на 15 суток активиста Алексея Кнедляковского, который провел 20 декабря акцию с прикреплением креста к памятнику Феликсу Дзержинскому, передает «Медиазона» со ссылкой на его жену Лусинэ Джанян.

По словам активистки Нины Соловьевой, суд длился менее 10 минут. «Проще говоря, ничего и не было, и арест на 15 суток за мелкое хулиганство в виде прикрепления креста», — добавила она.

В своем твиттере Кнедляковский сообщил, что намерен объявить голодовку. https://twitter.com/noliquid/status/812217860378554368

На заседании следствие представило кадры съемки камер видеонаблюдения, на которых не запечатлен сам момент прикрепления креста.

Накануне полицейские задержали Кнедляковского по подозрению в причастности к организованной 20 декабря акции у памятника Феликсу Дзержинскому. Вечером 21 декабря полицейские также пришли домой к краснодарскому активисту Виктору Чирикову, однако тот отказался ехать с ними, поскольку не имел отношения к этой акции.