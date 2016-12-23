Новая газета

Онлайн

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Активиста арестовали на 15 суток за акцию с крестом на памятнике Дзержинскому

Общество

Суд в Краснодаре решил арестовать на 15 суток активиста Алексея Кнедляковского, который провел 20 декабря акцию с прикреплением креста к памятнику Феликсу Дзержинскому, передает «Медиазона» со ссылкой на его жену Лусинэ Джанян.

По словам активистки Нины Соловьевой, суд длился менее 10 минут. «Проще говоря, ничего и не было, и арест на 15 суток за мелкое хулиганство в виде прикрепления креста», — добавила она.

В своем твиттере Кнедляковский сообщил, что намерен объявить голодовку. https://twitter.com/noliquid/status/812217860378554368

На заседании следствие представило кадры съемки камер видеонаблюдения, на которых не запечатлен сам момент прикрепления креста.

Накануне полицейские задержали Кнедляковского по подозрению в причастности к организованной 20 декабря акции у памятника Феликсу Дзержинскому. Вечером 21 декабря полицейские также пришли домой к краснодарскому активисту Виктору Чирикову, однако тот отказался ехать с ними, поскольку не имел отношения к этой акции.

Теги:
активисты, суды

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera